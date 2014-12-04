У Донецьку син Януковича продовжує будувати об’єкти під охороною бойовиків

14:19, 04 грудня 2014
Політика
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У Донецьку компанія, що належить Олександру Януковичу, продовжує будувати житлові та офісні приміщення під охороною незаконного збройного формування «Оплот», яке контролює так званий «прем’єр-міністр» «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко.

Янукович, Виктор, Александр / Фото Ярослава Дебелого

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У Донецьку, незважаючи на постійні обстріли бойовиків та руйнування інфраструктури міста, продовжується будівництво житлових та офісних приміщень компанією «МАКО», 100% активів належить Олександру Януковичу», - зазначив він.

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«Всі ці об'єкти охороняє незаконне збройне формування «Оплот», яке контролює Захарченко», - додав Лисенко.

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