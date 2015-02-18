Саакашвілі закликав Захід дати Україні протитанкову зброю і радари

Таку заяву зробив Михайло Саакашвілі, який очолює міжнародний Консультативний рада реформ України. "Це буде і політичним жестом", - сказав Саакашвілі в ефірі ВВС World News, передає ВВС Україна.

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Він заявив, що українським військовим потрібна протитанкова зброя і радари на випадок продовження конфлікту на Донбасі.

Михайло Саакашвілі нагадав про безпосередню участь Росії в конфлікті. "Якщо Росія просунеться далі на південь, на схід - спробує взяти Маріуполь, отримати доступ до Криму, Придністров'я - хтось повинен зупинити їх. І оскільки жодна із західних країн не хоче "ступати на землю", вони принаймні повинні надати протитанкову зброю - щоб Україна могла зупинити ці колони ", - сказав Михайло Саакашвілі.

Як повідомив УНІАН, 13 лютого президент Петро Порошенко створив міжнародну Консультативну раду реформ і призначив його головою Михайла Саакашвілі. Колишній президент Грузії займатиметься на цій посаді питанням поставок зброї Україні з країн Заходу.