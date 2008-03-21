Блок Литвина закликає парламент до ефективної роботи

Фракція Блоку Литвина закликає народних депутатів припинити протистояння і налагодити ефективну роботу Верховної Ради України.

Про це йдеться у заяві фракції Блоку Литвина, переданій УНІАН.

У документі зазначається, що фракція Блоку Литвина протягом пленарного тижня 18-21 березня докладала усіх зусиль, щоб робота парламенту набула конструктивного виміру.

Зокрема, фракція наполягала на включенні до розкладу засідань низки нагальних питань, від яких безпосередньо залежать рівень життя і добробут людей. Члени фракції висловили жаль, що ВР не підтримала їхні пропозиції щодо невідкладного розгляду цінової ситуації в країні, стану грошово-кредитної політики держави. Не було заслухано звіту уряду щодо його антиінфляційних заходів.

Із 140 питань, які вносилися у розклад засідань Верховної Ради України на тиждень, були розглянуті лише 62, включаючи 45 суто технічних рішень - про проведення місцевих виборів та призначення і звільнення суддів тощо. Таким чином, парламент спромігся прийняти рішення лише щодо 17 законопроектів і то не першорядної ваги, зауважують члени фракції Блоку Литвина.

Вони зазначають, що саме завдяки послідовній позиції фракції Блоку Литвина Верховна Рада повернулася до розгляду питання про державні закупівлі та законопроекту про внесення змін до Конституції щодо ліквідації недоторканності окремих посадових осіб, включаючи й народних депутатів.

Однак робота Верховної Ради вкотре повернулася “у мітингове річище”. В черговий раз це було продемонстровано 21 березня під час обговорення ситуації в Косово. Вкотре було заблоковано парламентську трибуну, нагадали члени фракції Блоку Литвина.

Вони вважають, що Верховна Рада має спонукати владу зайняти чітку позицію щодо проголошення незалежності Косово та участі України у процесах, які відбуваються на Балканах.

Фракція Блоку Литвина вважає, що для цього потрібно насамперед забезпечити системну і результативну роботу Верховної Ради, “припинити політичні розбірки, відійти від політичної заангажованості, коли домінуючим є прагнення підпорядкувати вищий представницький орган українського народу чи то Кабінету Міністрів, чи то Президенту України”.

Фракція Блоку Литвина закликає усіх парламентарів і вимагає від них усвідомлення своєї відповідальності за налагодження ефективної самостійної діяльності Верховної Ради.