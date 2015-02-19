На Донбасі виникне Придністров'я, яке зароблятиме на контрабанді та отримуватиме безкоштовний газ - Іноземцев

Якщо протягом найближчих 15 днів серйозних порушень угод вдасться уникнути, то настане найважча частина процесу імплементація домовленостей - частина, в рамках якої вони, напевно, будуть істотно переглянуті.

Про це розповів російський доктор економічних наук, директор Центру досліджень постіндустріального суспільства Владислав Іноземцев в інтерв'ю виданню "Новое время".

Іноземцев припустив, що позиція Заходу, зайнята в січні-лютому 2015-го, мабуть, підштовхнула президента РФ Володимира Путіна до пошуку компромісу.

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"Президент Росії розумно припустив, що припинення військових дій є таким благом, заради якого відповідальні політики готові піти на політичні поступки. У цьому розрахунку є вірна складова: війна припиниться і зміниться переговорами, але вони не приведуть до значного результату. Сепаратисти не захочуть ставати головами районів, а Київ навряд чи буде готовий змінити політичний лад", - заявив він.

Російський економіст вважає, що в результаті Мінські домовленості законсервують ситуацію, і на сході України виникне нове Придністров'я, яке проіснує не один рік, заробляючи на напівлегальній торгівлі вугіллям, контрабанді, у розкраданні російської допомоги і "видавлюванням" з України безкоштовних газу та електроенергії.

"І питання, реінтегрується воно в Україну або стане російським васалом, залежить від того, наскільки успішними виявляться економічні реформи в Україні", - підкреслив Іноземцев.

Повний текст думки Владислава Іноземцева читайте у випуску журналу "Новое время" 20 лютого.