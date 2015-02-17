РБ ООН закликала всі сторони на Донбасі повністю імплементувати Мінські домовленості від 12 лютого - резолюція
Рада безпеки Організації Об`єднаних Націй закликала всі сторони на сході України повністю імплементувати пакет заходів Мінських домовленостей від 12 лютого.
Як передає кореспондент УНІАН, резолюція була підтримана консенсусом.
Зокрема, в резолюції вітається декларація лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, оголошена 12 лютого в Мінську за підсумками їхніх переговорів.
В резолюції члени Радбезу ”закликають всі сторони повністю імплементувати ”пакет заходів”, в тому числі щодо всеохопного встановлення режиму припинення вогню”.
Радбез ООН закликає всі сторони на Донбасі дотримуватися припинення вогню за будь-яких обставин.
Також в резолюції висловлюється заклик притягнути до відповідальності всіх винних у збитті літака малазійських авіаліній MH17.
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Окрім того, в резолюції члени Радбезу висловили серйозне занепокоєння трагічними подіями та насиллям на сході України.
Радбез ООН підтвердив повну повагу суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.
В ООН переконані, що ситуація на сході України може бути розв`язана тільки мирними засобами.