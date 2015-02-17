РБ ООН закликала всі сторони на Донбасі повністю імплементувати Мінські домовленості від 12 лютого - резолюція

Як передає кореспондент УНІАН, резолюція була підтримана консенсусом.

Зокрема, в резолюції вітається декларація лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, оголошена 12 лютого в Мінську за підсумками їхніх переговорів.

В резолюції члени Радбезу ”закликають всі сторони повністю імплементувати ”пакет заходів”, в тому числі щодо всеохопного встановлення режиму припинення вогню”.

Радбез ООН закликає всі сторони на Донбасі дотримуватися припинення вогню за будь-яких обставин.

Також в резолюції висловлюється заклик притягнути до відповідальності всіх винних у збитті літака малазійських авіаліній MH17.

Читайте такожСовет безопасности ООН принял резолюцию по ситуации в Украине

Окрім того, в резолюції члени Радбезу висловили серйозне занепокоєння трагічними подіями та насиллям на сході України.

Радбез ООН підтвердив повну повагу суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

В ООН переконані, що ситуація на сході України може бути розв`язана тільки мирними засобами.