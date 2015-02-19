В Україні ліквідували дві посади заступника генпрокурора
11:40, 19 лютого 2015Політика
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Генеральним прокурором України повністю укомплектовано вищий керівний склад Генеральної прокуратури і приведено штатну чисельність своїх заступників у відповідність до вимог нового Закону України «Про прокуратуру» ще до набуття ним чинності.
У штаті Генпрокуратури скорочено дві посади заступника генпрокурора / УНІАН
Таким чином, у штаті Генеральної прокуратури було скорочено дві посади заступника генерального прокурора України, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.
Відтепер генеральний прокурор України матиме першого заступника, чотирьох заступників та заступника генерального прокурора України – головного військового прокурора, зазначається в повідомленні.
Читайте такожУ МВС анонсували скорочення числа правоохоронцівГенеральна прокуратура працює у штатному режимі і надалі буде здійснювати оптимізацію штатної чисельності прокурорів, про що регулярно інформуватиме громадськість.
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