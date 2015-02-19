В Україні ліквідували дві посади заступника генпрокурора

Таким чином, у штаті Генеральної прокуратури було скорочено дві посади заступника генерального прокурора України, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Відтепер генеральний прокурор України матиме першого заступника, чотирьох заступників та заступника генерального прокурора України – головного військового прокурора, зазначається в повідомленні.

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