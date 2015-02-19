Місія ОБСЄ не побачила відведення важких озброєнь в зоні АТО
15:24, 19 лютого 2015Політика
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Спеціальна місія ОБСЄ поки не спостерігає відведення важких озброєнь в зоні конфлікту на сході України, повідомив прес-секретар місії Майкл Боцюрків.
REUTERS
За його словами, спостерігачі зафіксували тільки пересування військової техніки.
Боцюрків також додав, що фахівцям ОБСЄраніше не вдалося потрапити в Дебальцеве, пише Росбалт.
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Представники місії висловили глибоку стурбованість подіями в Дебальцевому і зажадали від бойовиків негайно припинити наступ.
Напередодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що представники самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" відмовилися припинити вогонь в зоні конфлікту в Донбасі, зокрема у м. Дебальцеве.
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