Місія ОБСЄ не побачила відведення важких озброєнь в зоні АТО

15:24, 19 лютого 2015
Політика
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Спеціальна місія ОБСЄ поки не спостерігає відведення важких озброєнь в зоні конфлікту на сході України, повідомив прес-секретар місії Майкл Боцюрків.

REUTERS

За його словами, спостерігачі зафіксували тільки пересування військової техніки.

Боцюрків також додав, що фахівцям ОБСЄраніше не вдалося потрапити в Дебальцеве, пише Росбалт.

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Представники місії висловили глибоку стурбованість подіями в Дебальцевому і зажадали від бойовиків негайно припинити наступ.

Напередодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що представники самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" відмовилися припинити вогонь в зоні конфлікту в Донбасі, зокрема у м. Дебальцеве.

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