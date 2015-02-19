Місія ОБСЄ не побачила відведення важких озброєнь в зоні АТО

За його словами, спостерігачі зафіксували тільки пересування військової техніки.

Боцюрків також додав, що фахівцям ОБСЄраніше не вдалося потрапити в Дебальцеве, пише Росбалт.

Читайте такожСербія, яка головує в ОБСЄ, закликає негайно припинити будь-яку військову активність на Донбасі

Представники місії висловили глибоку стурбованість подіями в Дебальцевому і зажадали від бойовиків негайно припинити наступ.

Напередодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що представники самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" відмовилися припинити вогонь в зоні конфлікту в Донбасі, зокрема у м. Дебальцеве.