Порошенко і Меркель наполягають на звільненні всіх заручників

Як повідомляє прес-служба Президента, лідери держав наполягають на необхідності звільнення всіх заручників згідно з домовленостями, підписаними в Мінську.

"Також, вони підкреслили, що домовленості, досягнуті вранці в Нормандському форматі щодо звільнення українських військовополонених, захоплених під час виходу із Дебальцевого, мають виконуватись. Так само, і Надія Савченко, і всі українські заручники повинні бути звільнені в рамках виконання Мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.

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Крім того, Меркель запевнила Порошенка в підтримці та погодилась, що Європейський Союз повинен вживати подальші заходи задля впливу на сторони Мінських домовленостей з метою їх виконання.

Глави України і Німеччини також обговорили шляхи для досягнення сталого режиму припинення вогню, і наголосили, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має отримати повний доступ для моніторингу та верифікації.