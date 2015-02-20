Аваков: треба закрити Печерський суд і знести його, як Бастилію

Про це йдеться в повідомленні Авакова на Facebook.

"Звернувся до президента України, до Верховного Суду і зараз кажу про це публічно - не тільки від себе, від міністра. Упевнений від більшості українців: Печерський суд необхідно розформувати!", - написав глава МВС.

Аваков звинуватив цей суд у несправедливому винесенні рішень і високому рівні корупції, зокрема, звернувши увагу на "справу Єфремова".

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"Цей суд слід закрити, за фактом закриття знести, як Бастилію. Цей суд - портал у минуле, живий пам'ятник корупції з суддями-жерцями, які плюють країні в обличчя... Неможливо мотивувати оперативників робити свою роботу, коли суд раз за разом "вирішує питання" і випускає негідників", - написав Аваков і додав, що перереєстровує офіс міністерства в іншому районі Києва, щоб всі найважливіші справи слідчого управління МВС не потрапляли в Печерський районний суд.