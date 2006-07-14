Матерацці захищає Зідана

Центральний захисник збірної Італії Марко Матерацці, який спровокував видалення капітана збірної Франції Зінедіна Зідана у фіналі чемпіонату світу, заявив, що французький півзахисник не має бути позбавлений "Золотого м`яча". За його словами, своїми діями на полі Зідан заслужив цю нагороду, повідомляє Sporting Life.

Нагадаємо, що ФІФА почала розслідування інциденту у фінальному матчі ЧС-2006, коли на 110-ій хвилині Зідан ударив головою в груди Матерацці, після чого аргентинський рефері Орасіо Элісондо показав французові червону картку. Президент ФІФА Йозеф Блаттер вже заявив, що його організація може позбавити француза "Золотого м`яча" за поведінку, що суперечить спортивній етиці.

"Несправедливо позбавляти Зінедіна Зідана нагороди. Адже на чемпіонаті світу в Німеччині він був кращим", - заявив італієць. Матерацці також в черговий раз відкинув всі звинувачення в тому, що він образив сім`ю Зідана, і це викликало реакцію у відповідь з боку француза. "Я притримував його за футболку, потім ми обмінялися різкими словами. Я чекав усної реакції Зідана, але ніяк не удару головою", - відзначив чемпіон світу.

Не дивлячись на цей інцидент Матерацці сказав, що його думка про Зідана не змінилася. "Я завжди захоплювався цим футболістом. У моїй колекції є навіть одна з його футболок. Коли я грав за "Перудужу", а він – за "Ювентус", ми обмінялися футболками", - пояснив захисник.

Лєнта.ру