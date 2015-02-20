Зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" пройде 24 лютого в Парижі

Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, повідомляє Le Figaro.

Фабіус додав, що зустріч у "нормандському форматі" пройде у вівторок вранці у будівлі міністерства закордонних справ Франції.

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Раніше міністри закордонних справ Росії, Німеччини, Франції і України Сергій Лавров, Франк-Вальтер Штайнмаєр, Лоран Фабіус і Павло Клімкін в четвер обговорили по телефону практичні кроки по врегулюванню кризи.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Клімкін заявив, що найближчим часом може відбутися зустріч в «нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ, в ході якої він планує представити бачення України щодо миротворчої місії на Донбасі.

Він зауважив, що зустріч потрібно проводити тоді, коли вона принесе конкретні і відчутні результати.

Клімкін додав, що зранку 19 лютого розмовляв з міністром закордонних справ Німеччини, і підкреслив, що “ми працюємо і над датою, і над такими результатами”.

Довідка УНІАН. 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України вирішила звернутися до ООН і ЄС із проханням про розгортання в Україні операцій з підтримання миру. На думку членів РНБО, миротворча місія ООН повинна бути розміщена уздовж лінії розмежування на Донбасі й неконтрольованих ділянок державного кордону з РФ.

Крім того, повідомлялось, що "нормандська четвірка" наполягає на наданні доступу ОБСЄ до Горлівки, Первомайська та Широкіного. Наголошується, що лише після того, як буде досягнуте всеохоплююче припинення вогню, має початися відведення техніки за безпосереднього спостереження ОБСЄ.