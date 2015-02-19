"Нормандська четвірка" наполягає на наданні доступу ОБСЄ до Горлівки, Первомайська та Широкіного

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову у «нормандському форматі». Співрозмовники наголосили, що представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ має бути надане повне сприяння, і сьогодні ж вони мають отримати доступ для моніторингу і верифікації, особливо у зонах Донецького аеропорту, Горлівки, Первомайська і Широкіного та в інших місцях, де сьогодні були обстріли.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

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Наголошується, що лише після того, як буде досягнуте всеохоплююче припинення вогню, має початися відведення техніки за безпосереднього спостереження ОБСЄ. Було домовлено, що центр з моніторингу та контролю має завершити підготовку спільного плану виведення важкої техніки, артилерії та ракетних систем залпового вогню.

Президент України висловив вимогу звільнити усіх полонених, в тому числі і тих, хто потрапив у полон в районі Дебальцевого.