Порошенко побажав Януковичу "вічно горіти в пеклі"

Про це Порошенко заявив на церемонії вручення державних нагород членам родин Героїв Небесної Сотні, йдеться у повідомленні на сайті президента.

"Питання проти людяності не мають терміну давності, так. Але поставлю і собі, і вам риторичне запитання: хіба Росія колись видасть нам злочинця Януковича, головного винуватця кровопролиття на Майдані? Я не сумніваюся, що він вічно горітиме в пеклі, але це вже поза юрисдикцією земного суду", - підкреслив Порошенко.

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"Тим не менш, для торжества справедливості за моєї ініціативи Верховна Рада ухвалила закон про можливість заочного притягнення до відповідальності очільників колишнього режиму, які вбивали людей та грабували країну, але цього недостатньо", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент нагадав, що Генеральна прокуратура та СБУ встановили чіткий російський слід у розстрілах на Майдані.