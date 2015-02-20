Меркель і Олланд пригрозили Росії новими санкціями

Вона уточнила, що нові санкції не є самоціллю, але можуть бути застосовані в разі порушення мінських угод. Канцлер додала, що Європейський союз "може підняти питання про санкції" у разі необхідності, пише Росбалт.

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Президент Франції Франсуа Олланд, виступаючи на спільній з Меркель прес-конференції в Парижі, пообіцяв санкції тій країні, яка порушить Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації в Україні.

"Будь-яка країна, яка порушить Мінські угоди по Україні, зіткнеться з санкціями", - сказав Олланд, відповідаючи на питання журналістів.

16 лютого Євросоюз розширив санкції щодо Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. Під санкції потрапили 19 фізичних та 9 юридичних осіб. Санкції передбачають заморожування активів і заборону на видачу віз.