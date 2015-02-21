Чорновол назвала замовника та організатора свого побиття

Про це вона заявила в ефірі програми "Шустер.live" на телеканалі "112 Україна".

"Зараз встановлена вся ниточка: замовник Янукович, організатор Кобзар, охоронець Януковича. Встановлені виконавці, але Янукович в Москві, його охоронець в Москві, виконавці отримали політичний притулок в Москві. Як цю ниточку закрутити далі? Треба було хоча б когось арештувати, але всі вони в Москві, тому що у нас війна триває", - повідомила вона.

"Цей Майдан, насправді там Янукович грав таку, трохи опосередковану роль. Це вже була війна Путіна проти України", - додала вона.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня 2013 року Чорновол їхала у власному автомобілі і її "підрізав" невідомий автомобіль. Зловмисники витягли її з авто і побили, після чого кинули в кювет.

Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство", пізніше була додана ще одна стаття - про нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

У кінці лютого 2014 року справу про побиття Чорновол було перекваліфіковано у "замах на вбивство".

Пізніше з'явилася інформація, що Росія надала притулок Андрію Зінченку, одному з підозрюваних.