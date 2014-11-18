Тетяну Чорновол планували вбити - радник Авакова

Один із підозрюваних у побитті Тетяни Чорновол перебуває під вартою у Росії, але росіяни відмовляються його видавати

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Еспресо.TV.

Як зазначив Геращенко, справа щодо побиття Тетяни Чорновол повністю розслідувалася Міністерством внутрішніх справ. "Ця справа розкрита. Трьох людей затримано, троє находяться в розшуку. При чому ми знаємо, де вони находяться. Один з них затриманий і перебуває під вартою в Росії. Росія відмовляється його видавати. Дві особи находяться в розшуку за територією України", - повідомив він.

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Ціллю було вбити Чорновол, щоб припинити її діяльність як журналіста, сказав Геращенко. "Злочин мав закінчитися вбивством, але у них не вистачило духу його довести до кінця. Двоє з трьох знаходиться під судом і суд повинен винести рішення", - заявив він.

Нагадаємо, у грудні минулого року під час Євромайдану невідомі жорстоко побили журналістку Тетяну Чорновол. За фактом побиття міліція відкрила кримінальне провадження.

За результатами позачергових виборів Чорновол пройшла до нового складу Верховної ради від "Народного фронту" під номером №5.