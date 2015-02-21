Суд заборонив одеську організацію «Молодіжна єдність» через сепаратизм

Як повідомили УНІАН у суді, 20 лютого відбувся розгляд справи про заборону й припинення діяльності організації «Молодіжна єдність». Із позовом до суду звернулася Реєстраційна служба Одеського міського управління юстиції. Третьою особою на боці позивача, який не заявляє самостійних вимог на предмет спору, виступила прокуратура Одеської області.

«У відкритому судовому засіданні сторони підтримали позовні вимоги, мотивуючи їх тим, що лідер зазначеного об'єднання здійснював публічні заклики до зміни території або державного кордону України і форми державного устрою», - сказали в суді. Крім того, як зазначили в суді, громадською організацією проводилися заходи й поширювалися друковані матеріали сепаратистського змісту, які містили висловлювання, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі. Вироком Шевченківського районного суду Києва лідер ГО «Молодіжна єдність» був визнаний винним за ч. ч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і було затверджено угоду про визнання провини.

У суді додали, що представник відповідача на засідання не з'явився. Враховуючи вищезазначене, суд ухвалив задовольнити адміністративний позов Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції.

Як повідомляв УНІАН, лідера радикальної організації «Молодіжна єдність» і координатора організації «Народна альтернатива» Антона Давидченка затримали в Одесі 17 березня 2014 року. 18 березня в центрі міста його прихильники встановили біля будівлі обласного управління СБУ намети для проведення безстрокової акції протесту, яку було припинено за кілька днів.

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Давидченку було оголошено про підозру в скоєнні злочину за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Шевченківський районний суд Києва засудив Давидченка до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Зокрема, в рішенні суду сказано, що Давидченко, на підставі ст.76 КК України зобов'язаний не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи й навчання, періодично приходити для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

У листопаді на офіційному сайті МВС з'явилося орієнтування на Давидченка як на особу, яка переховується від органів державної влади. Датою зникнення зазначається 30 жовтня.