Одеського сепаратиста Давидченка оголосили в розшук

Як передає кореспондент УНІАН, на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ розміщено орієнтування на Давидченка як на особу, що переховується від органів державної влади. Датою зникнення вказано 30 жовтня.

Згідно з орієнтуванням, 29-річний Давидченко, засуджений до кримінального покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, «з невідомих причин за місцем проживання або роботи відсутній». Орган, що розшукує Давидченка, - Малиновський райвідділ Одеського міського управління ГУ МВС в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд Києва засудив звинуваченого в сепаратизмі жителя Одеси Давидченка до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Зокрема, в рішенні сказано, що Давидченко, будучи лідером і координатором громадських об'єднань «Молодіжна єдність» і «Народна альтернатива», закликав до зміни кордонів території і державного кордону України, виступав із закликами, що розпалюють національну ворожнечу й спрямованих на невизнання чинної влади тощо.

Читайте такожОдеський сепаратист заявив, що вийшов на свободу через корупцію в судах«На підставі ст.76 КК України зобов'язаний не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; сповіщати кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи і навчання, періодично прибувати для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію», - йдеться в документі.

У вироку сказано, що обвинувачений беззастережно визнав себе винним, зобов'язався співпрацювати з правоохоронними органами в розкритті й виявленні кримінальних правопорушень, не скоювати надалі будь-яких кримінальних злочинів.

Проте на початку серпня в деяких ЗМІ з'явилася заява Давидченка про те, що він перебуває за кордоном і готується «презентувати новий рух і від своєї позиції не відмовився, з якою виходив до людей».

Нагадаємо, Давидченка було затримано ввечері 17 березня в Одесі.

18 березня в центрі Одеси прихильники підозрюваного в сепаратизмі лідера радикальної організації «Молодіжна єдність» і координатора організації «Народна альтернатива» Антона Давидченка встановили біля будівлі управління СБУ в Одеській області намети для проведення безстрокової акції протесту, яка була припинена через декілька днів.

Давидченку було оголошене про підозру в скоєнні злочину за ст.110 Кримінального кодексу України - «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».