Київ закликає включити Україну до пріоритетів діяльності ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Читайте такожПапа Римський приїде до України з візитом"Ми сьогодні звертаємося до генерального секретаря ООН Пан Гі Муна - включити Україну до пріоритетів своєї діяльності. Ми розуміємо, що сьогодні є дуже багато країн, які перебувають в стадії війни, ж мільйони громадян цих країн, які потребують допомоги, але ми б хотіли, щоб Україна була в пріоритеті тих країн, яким ООН сьогодні в першу чергу допомагає. Просимо також визнати, що Росія як країна-агресор не має право брати участь в миротворчій місії в Україні", - сказав він.