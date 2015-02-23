Колишня заступниця Ляшка Шилова заявила, що він їй не брат, і назвала "бойовим півником"

Про це вона написала у Facebook.

"Шановні співвітчизники! Останні кілька днів у мене шквал дзвінків від преси і телеканалів з проханням прокоментувати заяву Олега Ляшка про те, що нібито я є його сестрою. Офіційно заявляю, що в родинних або будь-яких інших стосунках я з Ляшком не перебуваю. Я вважаю його військовим злочинцем і бойовим півником олігарха Льовочкіна", - написала Шилова.

Читайте такожЛяшко закидав Гонтареву $100 купюрами (фото)Також вона заявила, що в 2013 році протягом восьми місяців до Майдану допомагала Ляшку з соціальних питань, тому що "тоді він позиціонував себе прихильником слов'янського братства".

"Їздив на програми до Володимира Соловйова (російський телеведучий, один з провідних пропагандистів російського ТБ - ред.), носив георгіївську стрічку і навіть співав День Перемоги", - написала Шилова.

Також вона назвала свого колишнього начальника "геєм з явними ознаками реактивного психозу".

Вікторія Шилова - виходець із Дніпропетровська, депутат обласної ради, колишній заступник голови Радикальної партії Олега Ляшка, звідки була виключена після відмови зняти кандидатуру на виборах на користь свободівця Юрія Левченка (єдиного кандидата від опозиції на перевибори по 223-му округу). Зараз підтримує членів "ДНР" і "ЛНР".