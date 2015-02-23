Чубаров вважає податкову декларацію тільки додатковим критерієм для кандидатів у директори НАБ

Про це він повідомив у коментарі Радіо Свобода.

«Особисто я як один із дев’яти членів конкурсної комісії не буду свою позицію визначати через аналіз декларацій. Хоча цей документ для мене теж має додаткове значення», – підкреслив Чубаров.

За його словами, тривають дискусії щодо тих претендентів на посаду директора Антикорупційного бюро, які в своїх податкових звітах задекларували «достатньо великі суми прибутку за минулий рік».

Читайте такожІмена трьох претендентів на посаду глави Антикорупційного бюро стануть відомі не раніше березняУтім, на думку Чубарова, це свідчить, що людина «готова звітувати за кожну копійку, яку вказала».

Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International вважає невірогідними половину декларацій на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

У понеділок, 23 лютого, конкурсна комісія з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро почала проводити співбесіди з кандидатами. Загалом кількість кандидатів на посаду перевищує 100 осіб.

Члени комісії планують завершити перший етап співбесід до кінця лютого. Наступними етапами відбору будуть співбесіда та спецперевірка, згідно із законом про очищення влади.