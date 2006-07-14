Прихильники БЮТ перекрили вулицю Грушевського

Близько 500 прихильників Блоку Юлії Тимошенко перекрили рух по вулиці Грушевського біля Верховної Ради України і проводять мітинг на підтримку блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають прапори партії «Батьківщина», а також прапори з виборчою символікою БЮТ.

На мітингу виступають народні депутати від БЮТ, зокрема, Андрій ШЕВЧЕНКО, Володимир ОЛІЙНИК, Олександр БУДЖЕРАК. У своїх виступах вони вкотре звинуватили лідера соціалістів, голову ВР Олександра МОРОЗА у зраді демократичної коаліції. Також вони закликали присутніх вірити у перемогу і підтримувати заклики до розпуску нинішнього парламенту.