Прихильники БЮТ перекрили вулицю Грушевського
11:07, 14 липня 2006Політика
1530
Близько 500 прихильників Блоку Юлії Тимошенко перекрили рух по вулиці Грушевського біля Верховної Ради України і проводять мітинг на підтримку блоку.
Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають прапори партії «Батьківщина», а також прапори з виборчою символікою БЮТ.
На мітингу виступають народні депутати від БЮТ, зокрема, Андрій ШЕВЧЕНКО, Володимир ОЛІЙНИК, Олександр БУДЖЕРАК. У своїх виступах вони вкотре звинуватили лідера соціалістів, голову ВР Олександра МОРОЗА у зраді демократичної коаліції. Також вони закликали присутніх вірити у перемогу і підтримувати заклики до розпуску нинішнього парламенту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter