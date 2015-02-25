На переговорах у "нормандському форматі" не досягли згоди з питання миротворців - ЗМІ

За даними "Комерсанта", на зустрічі глав МЗС у «нормандському форматі» обговорювалася ініціатива Києва про введення на Донбас міжнародного миротворчого контингенту "блакитних касок", але підтримки не отримала. Замість цього вирішено серйозно зміцнити моніторингову місію ОБСЄ, яка уже находиться в Україні.

"І ми, і німці з французами вважаємо, що набагато більш ефективним буде зміцнення і розширення моніторингової місії ОБСЄ", - сказало джерело.

"Її квота в 500 чоловік не обрана, і ми готові довести її хоч до тисячі, а також надати в її розпорядження всі необхідні кошти", - пояснив співрозмовник. За його словами, в Україні необхідно домагатися реалізації мінських угод, а не вигадувати нові.

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Джерело видання в МЗС України, розповів, що Київ "розглядає миротворців як інструмент забезпечення виконання мінських домовленостей", а не як противагу їм.

Незважаючи на те, що в "нормандському форматі" одностайності з цього питання домогтися не вдалося, Україна, за словами співрозмовників видання, від ідеї з миротворцями відмовлятися не збирається.

"Мінські домовленості ще не почали виконуватися, а вони вже порушуються. Наявність миротворців може виявитися єдиним реальним інструментом запобігання ескалації в Донбасі",- заявило ще одне українське дипломатичне джерело.