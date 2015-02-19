Дипломат: на Заході готові до введення миротворців в Україну

Про це розповів надзвичайний і повноважний посол України і колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий, передає "Новое время". "Сьогодні потрібно докласти максимум зусиль, щоб ввести миротворчий контингент. І світова спільнота вже навіть готова це зробити. Вже йдуть розмови про те, ким могли бути ці миротворці. Білоруси запропонували (виступити в якості миротворців), можливо, казахи, можливо, грузини, можливо, поляки, - каже Олександр Чалий. - Так, це непросто, але це питання потрібно ставити. Якщо ми не хочемо вводити миротворчий контингент, потрібно серйозно посилювати моніторингову місію, і в цьому напрямку робота йде".

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Як пояснив дипломат, введення миротворчого контингенту необхідно, щоб швидше розвести важке озброєння і усунути загрозу загибелі мирного населення. Після введення миротворців конфлікт на Донбасі слід на невизначений час заморозити, сказав він.

Цю ідею, за його словами, сьогодні підтримують дипломати і політики і в Вашингтоні, і в Брюсселі, і в Мюнхені, звідки він тільки що повернувся. Більшість західних аналітиків висловлюються за те, щоб якомога швидше заморозити український конфлікт і дати можливість країні на певний період сконцентруватися на соціально-економічних перевтіленнях і реформах на континентальній частині України.

"Я не боюся, що конфлікт буде заморожений. Навпаки, я вважаю, чим швидше це відбудеться і чим швидше ми впораємося з ситуацією з допомогою сил ОБСЄ або введення миротворчого контингенту, тим швидше історія дасть нам шанс почати реформи", - каже дипломат.