Кернес наголосив, що не вважає Росію країною-агресором

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу після сесії Харківської міськради.

Він звернув увагу на те, що депутати Харківської міськради відмовилися включати питання про визнання Росії країною-агресором до порядку денного. «Я вважаю, що такі питання в сесійну залу місцевого органу влади не повинні виноситися. Це у Верховній Раді політично мотивовані рішення виносяться. Я вважаю, що ця постанова Верховної Ради набагато вища, ніж наше рішення. Тому немає смислу будоражити ситуацію», - сказав Кернес.

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«Моя особиста позиція, я говорив, я не вважаю Росію країною-агресором. Але я вважаю, що Харків – це Україна, і я за цілісність нашої країни», - сказав Кернес.

Як раніше повідомляв УНІАН, Харківська міська рада відмовилася включити до порядку денного проект рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором.

Кернес наголосив, що не є компетенцією Харківської міської ради голосувати за політичні рішення. Крім того мер підкреслив, що включення питання до порядку денного без розгляду його на комісіях суперечитиме регламенту. "Я хочу, щоб такі питання, дуже дуже політичні тут не розглядалися", - наголосив Геннадій Кернес.