МЗС засуджує підписання Росією договору «про держкордон» із Південною Осетією
Україна рішуче засуджує підписання Росією т.зв. договору «про державний кордон» із самопроголошеною республікою Південна Осетія (Цхінвальський регіон, Грузія) та вважає такий крок черговою спробою насильницького перекроювання міжнародно визнаних кордонів в Європі.
Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України.
В МЗС наголошують, що порушення територіальної цілісності і суверенітету Грузії, анексія Автономної Республіки Крим та триваюча агресія на сході України грубо порушують норми і принципи міжнародного права, підривають стабільність в східноєвропейському і чорноморському регіонах, становлять загрозу безпеці для всієї Європи та спричиняють загибель тисяч людей.
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«Україна закликає РФ відійти від цілеспрямованої практики ревізіонізму в міжнародних відносинах, політичної, економічної та військової підтримки незаконних псевдоутворень і повернутися до чіткого дотримання Статуту ООН, Гельсінського заключного акту, Паризької хартії для нової Європи», - підкреслюється в заяві.
В МЗС зазначають, що Україна підтверджує повагу державному суверенітету і територіальній цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів та закликає міжнародну спільноту не допустити анексії Росією Цхінвальського регіону та Абхазії (Грузія).
Як повідомляли ЗМІ, 18 лютого Росія і сепаратистська влада грузинського регіону Південної Осетії підписали в Москві так званий «договір про державний кордон». Схожий «договір» Росія на початку місяця вже уклала і з іншим сепаратистським регіоном Грузії, Абхазією.
Росія також готується укладати з Південною Осетією ще один документ - «договір про союзницькі відносини й інтеграцію», який, на думку Грузії, означатиме фактичну анексію Росією сепаратистського регіону.