МЗС засуджує підписання Росією договору «про держкордон» із Південною Осетією

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України.

В МЗС наголошують, що порушення територіальної цілісності і суверенітету Грузії, анексія Автономної Республіки Крим та триваюча агресія на сході України грубо порушують норми і принципи міжнародного права, підривають стабільність в східноєвропейському і чорноморському регіонах, становлять загрозу безпеці для всієї Європи та спричиняють загибель тисяч людей.

Читайте такожГрузія не буде псувати відносини з Україною через призначення в Кабмін

«Україна закликає РФ відійти від цілеспрямованої практики ревізіонізму в міжнародних відносинах, політичної, економічної та військової підтримки незаконних псевдоутворень і повернутися до чіткого дотримання Статуту ООН, Гельсінського заключного акту, Паризької хартії для нової Європи», - підкреслюється в заяві.

В МЗС зазначають, що Україна підтверджує повагу державному суверенітету і територіальній цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів та закликає міжнародну спільноту не допустити анексії Росією Цхінвальського регіону та Абхазії (Грузія).

Як повідомляли ЗМІ, 18 лютого Росія і сепаратистська влада грузинського регіону Південної Осетії підписали в Москві так званий «договір про державний кордон». Схожий «договір» Росія на початку місяця вже уклала і з іншим сепаратистським регіоном Грузії, Абхазією.

Росія також готується укладати з Південною Осетією ще один документ - «договір про союзницькі відносини й інтеграцію», який, на думку Грузії, означатиме фактичну анексію Росією сепаратистського регіону.