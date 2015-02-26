ВР має ухвалити пакет законопроектів, який дозволить стабілізувати економічну ситуацію - депутат
15:16, 26 лютого 2015Політика
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Уряд на чолі з Прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком підготував пакет законопроектів, які дозволять стабілізувати економічну ситуацію в країні.
REUTERS
Про це заявив член фракції «Народний фронт» Костянтин Матейченко у середу в ефірі програми «Сьогодні про головне» на телеканалі ТВі.
«Проблема усіх наших негараздів у тому, що ми завжди намагаємося знайти винного, а треба знайти вихід із тієї чи іншої проблеми», - сказав Матейченко.
Він також зазначив, що великою проблемою є панічні настрої в суспільстві.
«Підготовлено пакет законопроектів, які найближчими днями буде винесено на обговорення в Раду. Зараз варто думати, як врятувати ситуацію, а хто винен – крайніх завжди знайдуть», - резюмував представник «Народного фронту».
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