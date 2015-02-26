ВР має ухвалити пакет законопроектів, який дозволить стабілізувати економічну ситуацію - депутат

Про це заявив член фракції «Народний фронт» Костянтин Матейченко у середу в ефірі програми «Сьогодні про головне» на телеканалі ТВі.

«Проблема усіх наших негараздів у тому, що ми завжди намагаємося знайти винного, а треба знайти вихід із тієї чи іншої проблеми», - сказав Матейченко.

Він також зазначив, що великою проблемою є панічні настрої в суспільстві.

«Підготовлено пакет законопроектів, які найближчими днями буде винесено на обговорення в Раду. Зараз варто думати, як врятувати ситуацію, а хто винен – крайніх завжди знайдуть», - резюмував представник «Народного фронту».