Кравчук не поділяє думку Януковича

Екс-Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що Україна має брати участь у миротворчих місіях у різних конфліктних районах світу, у тому числі у Косовому.

Як сказав він у коментарі УНІАН, “Я не думаю, що потрібно зараз вирішувати: виводити чи не виводити український контингент з Косового. Потрібно спочатку все вивчити, а потім вже прийняти рішення. Але особисто моя думка така: у Косовому, і не тільки у Косовому, а й в інших конфліктних районах наші солдати, наші хлопці мають брати миротворчу участь”.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 березня під час проведення спецоперації зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині міста Митровиця (Косово) під час сутичок було поранено 21-го працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому. Поранений під час зіткнень Ігор Кіналь помер від численних осколкових поранень.

21 березня на засіданні РНБО було вирішено, що Україна звернеться до ООН з ініціативою створити двосторонню комісію щодо розслідування інциденту в Косовому.

Партія регіонів внесла до Верховної Ради проект постанови з вимогою виведення українського миротворчого контингенту з Косового.