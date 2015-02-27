Путіна переплутали з бойовиком «Ісламської держави» в ефірі CNN (відео)
10:33, 27 лютого 2015Політика
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Президента Росії Володимира Путін журналісти «зробили» бойовиком «Джихадистом Джоном».
Замість зображення терориста на екрані з'явився портрет Путіна / Скріншот
В ефірі телеканалу CNN під час сюжету про викриття особи бойовика "Ісламської держави" на прізвисько "Джихадист Джон", замість зображення терориста на екрані з'явився портрет президента Росії Володимира Путіна. Про це повідмоляє Espreso.tv.
Відзначимо, це вже не перший "прокол" журналістів телеканалу. Нещодавно CNN під час сюжету, присвяченого головним викликам, з якими зіткнулася Європа, показав карту, позначивши територію України російським прапором.
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Також на початку лютого канал дав біжучим рядком новину про те, що «Обама має намір озброїти проамериканські війська». Мова йшла про постачання зброї Україні.
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