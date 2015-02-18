Американський телеканал «приєднав» Україну до Росії (відео)

На її тлі ведучий новин Джон Воз розповідає про ситуацію в Україні. Росія і Україна на карті відзначені одним світло-зеленим кольором, над їхньою спільною територією на зображенні був поміщений російський прапор. Про це повідомляє Lenta.ru.

Це не перша помилка CNN щодо сюжетів, що стосуються ситуації в Україні. На початку лютого канал дав біжучим рядком новину про те, що «Обама має намір озброїти проамериканські війська». Мова йшла про постачання зброї Україні.

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10 лютого американська газета USA Today опублікувала на першій смузі карту України без Криму. Як зазначав журнал Foreign Policy, це відбулося на тлі того, що «Захід відмовляється визнавати приєднання Криму до Росії».