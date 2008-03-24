Вінський: купили люди літаки - літати не вміють

12:02, 24 березня 2008
Політика
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Міністр коментує авіакатастрофу

Йосип Вінський
Міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що аварія легкого літака під Києвом могла статися через недосвідченість пілота.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр сказав сьогодні журналістам: «На жаль, це вже стає поганим правилом для України: купили люди літаки - літати не вміють».

При цьому він відзначив, що не задоволений роботою Державної інспекції на авіаційному транспорті. «У мене є серйозні претензії до нашої авіаційної інспекції. У мене вчора відбулася зустріч з моїм заступником (головою Державіаадміністрації Олександром ДАВИДОВИМ – УНІАН). Ми вивчатимемо питання контролю, тому що, скажу відверто, таке враження, що як купують права на водіння автомобіля, так можна купити права на право управління льотним апаратом», - відзначив він.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, одразу ж після аварії авіаційна інспекція виїхала на місце події.

Й.ВІНСЬКИЙ також повідомив, що доручив експертній групі Мінтрансзв’язку підготувати концепцію організації безпеки на транспорті в цілому.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня літак “Аеропракт-24” здійснював прогулянковий політ і близько 15.30, через невстановлені причини, ввійшов у штопор і врізався в землю в лісосмузі за 42 кілометри від Києва, біля села Наливайківка Макарівського району.

У МНС відзначили, що пожежі на місці падіння літака не було. Кому належить цей літак і хто перебував на його борту, в прес-службі МНС не повідомили.

Пілот і два його пасажири, зокрема одна жінка, загинули. Їхні тіла відправлено на судмедекспертизу.

На місці працюють експерти, які повинні встановити причину авіакатастрофи.

 

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