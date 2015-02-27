Позачергове засідання Радбезу ООН (відео)

Сьогодні, 27 лютого, О 17:00 за київським часом відбудеться позачергове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) з приводу ситуації в Україні.

Екстрене засідання Радбезу ООН ініціювали Німеччина і Франція. Члени Ради Безпеки заслухають звіти представників ОБСЄ про виконання мінських угод. Виступи представників ОБСЄ зі звітами будуть публічними, але їхнє обговорення проходитиме за зачиненими дверим. Читайте такожРадбез ООН за закритими дверима обговорить конфлікт в Україні Трансляція - Перший Національний.

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