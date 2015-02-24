Систему Радбезу ООН потрібно реформувати - МЗС
Міністерство закордонних справ України вважає, що система Ради безпеки ООН потребує реформування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.
“Система, яка сьогодні існує - Ради безпеки ООН, вона, на жаль, є неефективною тоді, коли настає справді необхідність ухвалення швидких, ефективних рішень”, - сказав Перебийніс.
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Він зазначив, що ця система є також неефективною в ситуації, коли член Ради безпеки ООН є агресором.
“Тому, на наше переконання, і це переконання не тільки України, а й переважної більшості членів ООН, зокрема Ради безпеки, (ця система - УНІАН) потребує серйозного реформування і щодо цього зараз ведуться серйозні консультації всіх членів організації”, - сказав Перебийніс.
Він також зазначив, що Росія дуже часто зловживає правом вето і використовує його як індульгенцію для того, щоб можна було захоплювати нові території.
Як повідомлялося, раніше, зокрема, президент Польщі Броніслав Коморовський заявляв про необхідність реформування Ради безпеки ООН через її неефективність у конфлікті на Донбасі.
Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошував, що не можна дозволити, щоб у Раді Безпеки ООН право вето мала країна, яка чинить агресію проти іншої країни.
Водночас президент РФ Володимир Путін вважає, що ООН залишається ефективним інструментом для пошуку консенсусу з міжнародних питань, головне вміти користуватися цим механізмом.