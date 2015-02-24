Систему Радбезу ООН потрібно реформувати - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

“Система, яка сьогодні існує - Ради безпеки ООН, вона, на жаль, є неефективною тоді, коли настає справді необхідність ухвалення швидких, ефективних рішень”, - сказав Перебийніс.

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Він зазначив, що ця система є також неефективною в ситуації, коли член Ради безпеки ООН є агресором.

“Тому, на наше переконання, і це переконання не тільки України, а й переважної більшості членів ООН, зокрема Ради безпеки, (ця система - УНІАН) потребує серйозного реформування і щодо цього зараз ведуться серйозні консультації всіх членів організації”, - сказав Перебийніс.

Він також зазначив, що Росія дуже часто зловживає правом вето і використовує його як індульгенцію для того, щоб можна було захоплювати нові території.

Як повідомлялося, раніше, зокрема, президент Польщі Броніслав Коморовський заявляв про необхідність реформування Ради безпеки ООН через її неефективність у конфлікті на Донбасі.

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошував, що не можна дозволити, щоб у Раді Безпеки ООН право вето мала країна, яка чинить агресію проти іншої країни.

Водночас президент РФ Володимир Путін вважає, що ООН залишається ефективним інструментом для пошуку консенсусу з міжнародних питань, головне вміти користуватися цим механізмом.