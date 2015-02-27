Учасники Тристоронньої контактної групи провели відеоконференцію з бойовиками

Про це повідомила у Facebook прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Головна тема розмови – необхідність якнайскоріше забезпечити повне припинення вогню і відведення важких гармат, як це і передбачають Мінські домовленості від 12 лютого», - написала Оліфер.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 3 військовослужбовців, 7 отримали пораненняЧлен контактної групи від України Кучма звернув увагу представників так званих «ДНР» і «ЛНР» на той факт, що по Збройних силах України продовжує вестися обстріл. Станом на 8-му годину ранку 27 лютого зафіксовано 27 випадків обстрілу українських військовослужбовців.

«Особливе обурення викликав обстріл з танка по блокпосту українських військових біля Донецького аеропорту: троє загиблих, один поранений. Учасники Тристоронньої контактної групи звернулися до Спільного центру з контролю і координації, щоб його представники у найкоротші терміни провели всеосяжне і неупереджене розслідування такої грубої провокації. У контактній групі чекають на результати цього розслідування вже сьогодні», - сказав Кучма після зустрічі.