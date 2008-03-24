З команди Тимошенко втекла «перша ластівка»

Уряд Тимошенко не виконує своїх передвиборних обіцянок, що стосуються соціального захисту громадян, а займається виключно політикою. Про це на прес-конференції заявила екс-заступник міністра фінансів Людмила Ходос, повідомляє Обозреватель

Вона повідомила, що пішла з посади добровільно, пропрацювавши в Кабміні рівно три місяці. Причину своєї відставки вона пояснює тим, що передвиборна риторика владних сил щодо соціального захисту населення різко змінилася після приходу до влади.

До виборів, каже вона, лунали заклики відстоювати в суді соціальні виплати. Але протягом 2005-07 років судовими органами України було винесено 33 тисячі рішень на суму більше 100 мільйонів гривень на користь громадян з приводу позовів про вилучення соціальних виплат. Проте рішення були виконані на суму лише 9 млн. грн

«Три місяці довели, що уряд не займається економікою і не цікавиться питаннями, які декларувалися в передвиборній гонці, а займаються політикою», - підкреслила Ходос.

В той же час Ліганаводить дещо іншу аргументацію Людмили Ходос: заступник Пінзеника пішла з посади, оскільки не побачила зацікавленості Міністерства в участі у резонансних судових процесах, які могли вплинути на доходи і витрати держбюджету. За її словами, уряду нецікаво вигравати будь-які справи в судах і показувати результат.

Реагуючи на прохання кореспондента Ліги навести конкретні факти, Л.Ходос сказала: "Конкретні справи, може, будуть не дуже цікаві публіці. За великим рахунком, це специфічні терміни і специфічні справи".

В той же час, вона згадала про справу, пов`язану з контрабандою харчових продуктів у Львівській області. "Це не справа якоїсь особи, це справа, за великим рахунком, прецеденту... Зацікавленості в цьому я не побачила, даруйте, навіть в очах Міністра. Можливо, неправильно подала - таке теж буває. Треба було якось по-іншому до цього питання підійти, але мені здавалося, що це і так зрозуміло", - сказала вона.