Яценюк розповів, як вони з Балогою «наділи каски» і пішли на передову
14:59, 24 березня 2008Політика
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Спікер просить не називати його «наступником»
|Арсеній ЯЦЕНЮК
При цьому Яценюк старанно відхрестився від головної ролі в операції «Наступник». У відповідь на зауваження про те, що преса вважає його людиною Президента, він тільки посміявся. А на припущення, що Яценюк просто боїться викликати незадоволення Віктора Ющенка, дозволивши припустити, що його можна розцінювати як наступника, відреагував так: «Я бачу, ви хочете скоротити мені політичне життя. (Сміється.) Я мало чого боюся. Ну який я наступник!»
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