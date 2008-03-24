Яценюк розповів, як вони з Балогою «наділи каски» і пішли на передову

“Балога багато в чому молодець. Коли ми прийшли до Секретаріату в 2006 році, там по поверхах тільки вітер гуляв, панував якийсь відчай. Президент був в непростому становищі. Ми з Віктором Балогою «наділи каски» і пішли на передову. Він один з тих, хто допоміг відновити вплив Президента”. Так спікер ВР Арсеній Яценюк в інтерв`ю Фокусу відповів на запитання про те, хто на кого зараз більше впливає – голова Секретаріату на Президента, або Президент на Балогу.

При цьому Яценюк старанно відхрестився від головної ролі в операції «Наступник». У відповідь на зауваження про те, що преса вважає його людиною Президента, він тільки посміявся. А на припущення, що Яценюк просто боїться викликати незадоволення Віктора Ющенка, дозволивши припустити, що його можна розцінювати як наступника, відреагував так: «Я бачу, ви хочете скоротити мені політичне життя. (Сміється.) Я мало чого боюся. Ну який я наступник!»