У Санкт-Петербурзі проходить марш пам'яті Бориса Нємцова

Зокрема, у Москві учасники акції пройдуть від Слов'янської площі до Москворецького мосту, де в ніч на суботу був застрелений Нємцов. Дозволена кількість учасників до 50 тисяч чоловік.

До маршу пам'яті Нємцова приєднається колона в підтримку Савченко. Про це повідомив адвокат української льотчиці Марк Фейгін у Twitter.

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На даний момент вже стартував марш пам'яті Бориса Нємцова у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

Нємцову вистрілили кілька разів в спину з проїжджаючого автомобіля. Від отриманих ран він помер на місці.