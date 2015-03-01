У цей день 20 років тому в Москві був убитий Владислав Лістьєв
13:08, 01 березня 2015Політика
5207 0
У Москві 20 років тому був убитий відомий тележурналіст Владислав Лістьєв.
Всі ці роки вбивць Лістьєва шукають / wikimedia.org
Він був першим генеральним директором створеного в 1995 році Громадського російського телебачення. Його застрелили 1 березня в під'їзді свого будинку.
Всі ці роки вбивць Влада Лістьєва шукають. Офіційний представник СКР Володимир Маркін каже, що справу не буде припинено, поки вона не буде розкрито.
Читайте такожРада Європи: Вбивство Нємцова - ознака "клімату ненависті"
Слідчий комітет все ще висловлює рішучість знайти співучасників і замовників вбивства популярного телеведучого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter