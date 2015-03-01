У цей день 20 років тому в Москві був убитий Владислав Лістьєв

Він був першим генеральним директором створеного в 1995 році Громадського російського телебачення. Його застрелили 1 березня в під'їзді свого будинку.

Всі ці роки вбивць Влада Лістьєва шукають. Офіційний представник СКР Володимир Маркін каже, що справу не буде припинено, поки вона не буде розкрито.

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Слідчий комітет все ще висловлює рішучість знайти співучасників і замовників вбивства популярного телеведучого.