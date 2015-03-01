Завтра засідання Верховної Ради відбудеться о 16:00

Завтра засідання Верховної Ради України відбудеться о 16.00.

Про це повідомив журналістам прес-секретар голови Верховної Ради Дмитро Столярчук. Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що «таке рішення ухвалено на Раді коаліції, яка відбулася під головування Голови ВР Володимира Гройсмана та за участю прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка».

Читайте такожВесь тиждень фракції і члени комітетів інтенсивно працюють з урядовцями - Гройсман

Cтолярчук зокрема сказав, що на Раді коаліції вирішено, що завтра в першій половині дня профільні комітети підготують узгоджені проекти рішень. Прес-секретар також процитував Гройсмана, який зазначив: «Ми маємо о 16.00 ввійти в сесійну залу і проголосувати за всі рішення».