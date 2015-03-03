Обама і лідери ЄС завершили переговори щодо України
У вівторок, 3 березня, відбулася відеоконференція між лідерами європейських країн за участю президента США щодо ситуації в Україні та питань світової безпеки.
"Відеоконференція з Обамою, Олландом, канцлером Меркель, Ренці і Кемероном по Україні-Росії і Лівії завершилася", - написав брав участь у конференції голова Європейської ради Дональд Туск у Twitter.
Video conference with @BarackObama, @fhollande, Chancellor Merkel, @matteorenzi, @David_Cameron on Ukraine-Russia and Libya just ended
- Donald Tusk (@eucopresident) March 3, 2015
На даний момент про якісь результати розмови не повідомляється.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в даних переговорах візьмуть участь прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, а також як глава Європейської комісії Доналд Туск.