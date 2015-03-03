Обама і лідери ЄС завершили переговори щодо України

"Відеоконференція з Обамою, Олландом, канцлером Меркель, Ренці і Кемероном по Україні-Росії і Лівії завершилася", - написав брав участь у конференції голова Європейської ради Дональд Туск у Twitter.

На даний момент про якісь результати розмови не повідомляється.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в даних переговорах візьмуть участь прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, а також як глава Європейської комісії Доналд Туск.