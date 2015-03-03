Обама і лідери ЄС завершили переговори щодо України

21:09, 03 березня 2015
Політика
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У вівторок, 3 березня, відбулася відеоконференція між лідерами європейських країн за участю президента США щодо ситуації в Україні та питань світової безпеки.

REUTERS

"Відеоконференція з Обамою, Олландом, канцлером Меркель, Ренці і Кемероном по Україні-Росії і Лівії завершилася", - написав брав участь у конференції голова Європейської ради Дональд Туск у Twitter.

На даний момент про якісь результати розмови не повідомляється.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в даних переговорах візьмуть участь прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, а також як глава Європейської комісії Доналд Туск.

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