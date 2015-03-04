Шокін підтвердив затримання екс-міністра Колобова: ГПУ готує документи для його екстрадиції

Генеральний прокурор Віктор Шокін підтвердив затримання колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.

Про це він заявив в коментарі "Українській правді".

Генпрокурор зазначив, що, за даними Інтерполу, Колобова затримали 3 березня у місті Альтеа в Іспанії.

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"Наразі органом досудового розслідування терміново готуються документи про його видачу, відповідно до вимог Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року" - зазначив Шокін.

Міжнародний розшук колишнього міністра фінансів Колобова здійснюється за дорученням Головного слідчого управління ГПУ каналами Інтерполу.