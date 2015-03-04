Шокін підтвердив затримання екс-міністра Колобова: ГПУ готує документи для його екстрадиції
18:08, 04 березня 2015Політика
1659 0
Генпрокурор зазначив, що, за даними Інтерполу, Колобова затримали в іспанському місті Альтеа.
Шокін підтвердив затримання екс-міністра Колобова / Фото УНІАН
Генеральний прокурор Віктор Шокін підтвердив затримання колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.
Про це він заявив в коментарі "Українській правді".
Генпрокурор зазначив, що, за даними Інтерполу, Колобова затримали 3 березня у місті Альтеа в Іспанії.
Читайте такожУ МВС підтвердили інформацію про затримання екс-міністра фінансів в Іспанії
"Наразі органом досудового розслідування терміново готуються документи про його видачу, відповідно до вимог Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року" - зазначив Шокін.
Міжнародний розшук колишнього міністра фінансів Колобова здійснюється за дорученням Головного слідчого управління ГПУ каналами Інтерполу.
Юрія Колобова затримала іспанська поліція
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter