Соратник Нємцова поскаржився до Страсбурзького суду на переслідування з боку спецслужб РФ

За твердженням Мартинюка, Росія порушила відразу кілька статей Європейської конвенції з прав людини: свободи і особистої недоторканності, про справедливий судовий розгляд та інших. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Влітку 2014 року після сутички з невідомим на вокзалі в Краснодарі Леонід Мартинюк був звинувачений в дрібному хуліганстві і засуджений до десяти діб адміністративного арешту.

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Мартинюк емігрував з Росії після того, як заарештували іншу краснодарську активістку Дарину Полюдову, яку притягнули до кримінальної відповідальності та продержали в СІЗО півроку.

Мартинюк разом з Борисом Нємцовим працював над підготовкою доповіді "Життя раба на галерах" і "Зимова Олімпіада в субтропіках".