До 10 годин спізнення: через обстріли низка поїздів курсують із затримками

Рух деяких поїздів буде обмежено по Львову.

Через підвищену загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури низка поїздів, які курсують через Дніпропетровську область, відхилилися від графіка. Як повідомляє "Укрзалізниця", це спричинило затримки зворотніх рейсів та тих, на які вони мають вплив.

Наразі найбільші затримки у таких поїздів:

№ 119 Дніпро-Хелм +10:14

№ 041 Дніпро-Трускавець +9:00

№ 083 Дніпро-Мукачево +9:14

№ 003 Дніпро-Ужгород +6:45

№ 285 Дніпро-Львів +6:03

"Зворотні рейси також матимуть відхилення від графіку. Просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку Укрзалізниці та на оголошеннями на вокзалі", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що поїзди №41 Дніпро-Трускавець та №83 Дніпро-Мукачево будуть обмежені по Львову. Підвіз пасажирів до Трускавця та Мукачево буде здійснюватися електричками. Купувати додаткові квитки пасажирам не потрібно.

Новини "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути низки поїздів на Дніпровському, Харківському та Запорізькому напрямку через погіршення безпекової ситуації. На деяких напрямках пасажири можуть скористатися наступними автобусними трансферами: Кривий Ріг - Дніпро; Пʼятихатки - Дніпро; Лозова - Орілька.

З поточного місяця українцям стало простіше подорожувати до Німеччини. Відбувся запуск нового міжнародного поїзду Перемишль - Франкфурт-на-Майні. Його маршрут проходить через такі польські та німецькі міста, як Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау та Оффенбах, з зупинками у Празі та Остраві.

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