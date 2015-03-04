Порошенко пропонує спростити пропуск в зону АТО



Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав у виступі на засіданні Національної ради реформ.

«Ганебно, коли в нас перепустки для перетину лінії зіткнення в АТО, що випускаються на клаптику паперу і 70% з яких підробляються, виготовляються півтора місяці, і людина має їздити за ними 4 рази”, - сказав Порошенко.

Він повідомив, що піднімав це питання на нараді у Головному ситуативному центрі РНБО. Оформлення документів, подібних цьому, має здійснюватися більш простими та сучасними методами, переконаний Порошенко. ”Це все має вирішуватися електронною поштою. Ми, нарешті, маємо дійти до електронного урядування”, – наголосив президент.

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”У налагодженні електронного урядування нам сьогодні готовий допомагати весь світ”, – заявив глава держави.

Говорячи про перепустки на лінії розмежування, президент зазначив, що перевіркою осіб, яким надаватимуться перепустки, займатимуться відповідні силові відомства. ”Якщо він шпигун, наводчик чи ще хтось, Служба безпеки має мати інформацію в реальному часі. Для нормальних людей ми не маємо створювати жодних проблем”, – наголосив Порошенко.