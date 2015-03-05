Коломойський: Чечетова і Семенюк "як мінімум" довели до самогубства

Про це Коломойський заявив під час свого виступу на засіданні спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, повідомляє Радіо Свобода.

«Ось ці тенденції, які відбулися з Семенюк і з Чечетовим, нехай міліція розслідує, але я вважаю, що це, як мінімум, доведення до самогубства. Тому що вони якраз знали всі секрети приватизації. Більш того, Семенюк збиралася бути свідком в англійському суді на моєму боці», – зазначив Коломойський.

«Ні на кого не хочу тінь кидати, бо це справа слідчих органів. Але вони могли багато розповісти про приватизацію. Тобто хто дзвонив, хто давав команду, хто користувався телефонним правом, хто по «ВЧ» дзвонив, або по «двохсотих» (закритий урядовий або військовий зв’язок у радянський час – ред.)», – додав голова Дніпропетровської ОДА.

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Нагадаємо, 28 лютого Михайла Чечетова, який очолював Фонд держмайна в період з 2003 до 2005 року, знайшли мертвим у Києві. За попередніми даними слідства, він покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна власної квартири. За фактом загибелі Чечетова відкрито кримінальне провадження.

У кінці серпня 2014 року Валентину Семенюк-Самсоненко, яка очолювала Фонд державного майна від 2005 до 2008 року, знайшли мертвою. У МВС повідомили, що Семенюк-Самсоненко застрелилася в своєму будинку в селі Чайки під Києвом. Міліція за фактом загибелі екс-глави Фонду держмайна відкрила справу за статтею "умисне вбивство".