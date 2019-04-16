Чи може недокомплектація ДВК в областях зірвати другий тур

Нещодавно у Центральній виборчій комісії повідомили, що окружні виборчі комісії не можуть укомплектувати склади дільничних виборчкомів у 33 округах.

У Центрвиборчкомі зазначили, що на даний час кандидати подали недостатню кількість кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, що не дає ОВК можливості укомплектувати відповідні склади ДВК у Дніпропетровській, Закарпатській, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та у Києві.

Петро Порошенко недоподав кандидатури у 9 областях, проте, неподання і доформування здійснюється за рахунок неподання з боку обидвох кандидатів

І хоч у штабі кандидата Володимира Зеленського зазначили, що великий недобір людей у дільничні комісії може свідчити про спроби зірвати вибори з боку Петра Порошенка, утім, заради справедливості, варто сказати, що не лише кандидат Петро Порошенко не скористався повною мірою своїм правом на подання кандидатів на членів ДВК. За перевіреною нами інформацією, Петро Порошенко недоподав кандидатури у 9 областях, проте, неподання і доформування здійснюється за рахунок неподання з боку обидвох кандидатів.

Зазначу, що можливості зірвати повторне голосування юридично немає. За інформацією ОПОРИ, ситуація на рівні ОВК вирішується – більшість з проблемних ДВК вже здійснили донабір людей і сформували дільничні виборчі комісії.

Згідно з українським законодавством, зараз відповідальність ОВК полягає в тому, щоб доформувати ДВК, у тому числі, за рахунок звернення до тих осіб, які були залучені як члени виборчих комісій в першому турі голосування 31 березня. Адже тоді ми мали 39 кандидатів, частина з яких скористалася правом представництва у дільничних виборчих комісіях.

Обидва кандидати будуть зацікавлені мати пропорційне представництво у виборчих комісіях під час голосування у другому турі виборів

Я не бачу проблем у тому, щоб зараз саме ОВК здійснили донабір. Кількісний склад ДВК на повторне голосування є меншим – згідно з ч.8 ст.85 закону «Про вибори президента України», окружна виборча комісія не пізніше як за п’ять днів до дня повторного голосування формує новий склад дільничної виборчої комісії у кількості 16 членів для великих дільниць, 14 членів для середніх і 12 - для малих.

Та, загалом, без цього показника ОВК не може сформувати ДВК і, відповідно, розпочати свою роботу. Кворум для цих комісій є 50% плюс один член комісії.

Однак я переконана, що обидва кандидати будуть зацікавлені мати пропорційне представництво у виборчих комісіях під час голосування у другому турі виборів.

Ольга Айвазовська, координаторка виборчих та парламентських програм Громадянської мережі «Опора»