Парубій оголосив у Раді про саморозпуск депутатської групи Хомутинніка

Про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.

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"Згідно з рішенням депутатської групи "Економічний розвиток" від 12 лютого 2015 року про припинення її діяльності, повідомляю про розпуску депутатської групи "Економічний розвиток" у ВР восьмого скликання. Підпис - голова групи Хомутиннік", - оголосив Андрій Парубій.