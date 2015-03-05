Парубій оголосив у Раді про саморозпуск депутатської групи Хомутинніка

18:09, 05 березня 2015
Політика
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Депутатська група "Економічний розвиток" у Верховній Раді саморозпустилася.

В Раді саморозпустилась депутатська група / Фото УНИАН

Про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.

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"Згідно з рішенням депутатської групи "Економічний розвиток" від 12 лютого 2015 року про припинення її діяльності, повідомляю про розпуску депутатської групи "Економічний розвиток" у ВР восьмого скликання. Підпис - голова групи Хомутиннік", - оголосив Андрій Парубій.

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