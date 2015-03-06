Хомутиннік став главою нової депутатської групи в Раді
11:50, 06 березня 2015Політика
1037 0
У Верховній Раді України створено депутатську групу “Відродження”, співголовами якої є Віталій Хомутиннік, Віктор Бондар та Валерій Писаренко.
До групи увійшли 22 народні депутати / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на засіданні парламенту заступник голови ВР Оксана Сироїд.
Вона зазначила, що до складу групи увійшли 22 народні депутати.
Читайте такожОБ, Радикальна партія та група "Економічний розвиток" не підтримують програму уряду
Нагадаємо, вчора стало відомо, що депутатська група "Економічний розвиток" у Верховній Раді, головою якої був Віталій Хомутиннік, саморозпустилася. Про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter