Хомутиннік став главою нової депутатської групи в Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на засіданні парламенту заступник голови ВР Оксана Сироїд.

Вона зазначила, що до складу групи увійшли 22 народні депутати.

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Нагадаємо, вчора стало відомо, що депутатська група "Економічний розвиток" у Верховній Раді, головою якої був Віталій Хомутиннік, саморозпустилася. Про це повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій.