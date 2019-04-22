Кому відійшли голоси «противсіхів»

В соціальних мережах виборці вже чітко розділились по принципу, хто за якого кандидата в президенти голосував. Втім, хтось взагалі не пішов на виборчі дільниці, а хтось прийшов аби зіпсувати свій бюлетень.

Поки Центральна виборча комісія підраховує голоси українців, деякі виборці сваряться через те, що, мовляв, ті, хто не прийшли на вибори та ті, хто зіпсував бюлетені, віддали свої голоси за одного з кандидатів. Причому, закономірно, найбільше обурюються ті виборці, кандидат яких програв виборчі перегони. Мовляв, «противсіхи» - свідомо чи ні - віддали свої голоси за переможця.

З цього приводу можна сказати наступне.

Виборчі бюлетені є документами суворої звітності. Якщо виборець випадково зіпсував бюлетень, він має право його повернути виборчій комісії та отримати новий. Про псування виборчого бюлетеня складається акт.

Зіпсовані бюлетені при підрахунку голосів враховуються як невикористані, і кількість таких бюлетенів обліковується окремо.

Псування бюлетенів, в теорії, може бути вигідно кандидатам, які мають невеликий розрив у кількості голосів із фаворитом виборчої компанії і їм потрібно визнання більшої кількості бюлетенів опонента недійсними. Тому, під час підрахунку голосів велику роль грає спостереження членів виборчої комісії за діями колег, щоб не було умисного псування бюлетенів вже після волевиявлення громадян.

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Підрахунок зіпсованих виборчих бюлетенів регулює ст. 78 закону України «Про вибори Президента України» та Постанова ЦВК від 25.04.2014 року № 370.

Пункт 2.5 Постанови №370: відповідно до частини сьомої статті 78 Закону дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені.

Кожен член дільничної виборчої комісії, який видавав виборчі бюлетені виборцям, почергово публічно (вголос) перераховує невикористані виборчі бюлетені, що залишилися у нього, у тому числі бюлетені, невірно заповнені виборцем (зіпсовані бюлетені) і повернуті члену комісії для обміну на інший виборчий бюлетень в обмін на зіпсований (частина дев’ята статті 76 Закону), про що складався відповідний акт (додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 23 квітня 2014 року № 338) та передає їх голові (головуючому на засіданні) дільничної виборчої комісії. При цьому невірно заповнений виборцем (зіпсований виборчий бюлетень) і повернутий члену комісії для обміну на інший виборчий бюлетень передається разом з його контрольним талоном.

Отже, за загальним правилом, псування бюлетенів і менша явка вигідні кандидату, який має менший рейтинг.

Павло Богомазов, адвокат