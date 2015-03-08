Київ готовий до діалогу тільки з обраними на виборах представниками Донбасу - МЗС

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Радіо Свобода.

«Ми не можемо і не будемо розмовляти з польовими командирами. Для цього є вибори, і той, кого буде обрано (навіть Плотницький або хто завгодно інший законно обраний), представлятиме регіон і братиме участь у подальшому політичному процесі. А підсовувати якихось російських громадян або найманців і робити з них лідерів Донецька та Луганська – це несправедливо», – сказав Пристайко.

Читайте такожПорошенко: Бойовики ігнорують домовленість про відведення озброєнь і звільнення заручниківЗа його словами, вибори на підконтрольних «ДНР» і «ЛНР» територіях можуть відбутися тільки після відведення звідти озброєння і військ.

На початку березня бойовики заявили, що вже завершили відведення свого важкого озброєння. Українські силовики кажуть, що насправді сепаратисти перегруповують свої сили для завдання нових ударів. Водночас раз-по-раз сепаратисти заявляють про те, що українська влада повинна фінансувати підконтрольні їм території, і здійснювати всі, передбачені законодавством України, соціальні виплати. Офіційний Київ каже, що не буде скеровувати гроші туди, де не може контролювати їхню адресність.